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15:33   3 Марта 2019
Россия

Глыба льда упала на женщину с коляской в Екатеринбурге

Глыба льда упала на женщину с коляской в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на женщину с коляской с крыши рухнула глыба льда. По факту инцидента следствие инициировало доследственную проверку, проинформировало Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области.

Происшествие случилось накануне, в субботу, у дома по улице Донбасская, 22. На женщину 1987 года рождения с коляской, где находился ребенок 2018 года рождения, упала наледь. Коляска упала набок, но ребенок не пострадал. У екатеринбурженки констатировали ушибы головы и ссадину на руке.

Следователи занялись проверкой и установлением обстоятельств происшествия. Планируется проверить документы управляющей компании, обслуживающей указанный дом. Также будут установлены лица, ответственные за обслуживание дома и уборку кровли от снега и наледи.

В начале марта в Екатеринбурге произошел аналогичный случай: сосулька упала на девятилетнего ребенка. Школьник получил травмы и был срочно госпитализирован в местную больницу. Прокуратура Кировского района города начала проверку инцидента. 

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Автор: Ольга Шпакова
#екатеринбург #россия #происшествия

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