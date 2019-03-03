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15:29   3 Марта 2019
Россия

Массовое ДТП в Москве сняли на видео с беспилотника

Массовое ДТП в Москве сняли на видео с беспилотника

Телеканал «360» опубликовал видео с последствиями массовой аварии на МКАД. На видеозаписи видно, что несколько автомобильных полос закрыты, а на месте ДТП работают полицейские службы и эвакуаторы.

 

Сегодня в столице на 60-м километре МКАД в районе Рублевского шоссе произошло крупное ДТП с участием 38 автомобилей. Причиной аварийной ситуации на московских дорогах стали погодные условия: сегодня в городе объявлен «желтый» уровень опасности из-за шквалистого ветра и снегопада. Синоптики отмечают сильный гололед и советуют автомобилистам отказаться от вождения личного автомобиля сегодня и использовать общественный транспорт. 

Массовое ДТП в Москве сняли с беспилотника

В настоящее время движение по МКАД все еще ограничено, для проезда перекрыты две полосы. РИА Новости со ссылкой на данные ГИБДД сообщает, что на 60-м километре шоссе произошло несколько аварий: в две из них попали четыре автомобиля, еще в трех участвовали по три машины. Еще в одном ДТП столкнулись два транспортных средства, участнику этой аварии потребовалась медицинская помощь.

 

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Автор: Александра Леснова
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