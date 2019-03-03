Захарова ответила на фейки британских СМИ о «шпионе» Яковенко

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала комментарий по поводу «расследования британской прессы», в котором посол РФ в Британии Александр Яковенко фигурирует как «шпион».

Как отметила дипломат на своей странице в соцсети, бульварные издания Британии достойно отметили годовщину инцидента в Солсбери - опять все срежиссировали.

«Журналисты там не зря едят свою кашу», - пошутила она.

Захарова подчеркнула что, британские медиа опирались на то, что Яковенко работал в постпредстве при ООН в Нью-Йорке и покинул город в период высылок агентов КГБ из Америки. Однако Яковенко просто завершил командировку в строго установленный срок - через пять лет, объяснила дипломат.

Представитель российского ведомства резюмировала, что британские СМИ занимаются обнародованием фейков, чтобы отвлечь от главного вопроса: что произошло в Солсбери 4 марта прошлого года?

Ранее Захарова заявила, что Москва не считает доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по «вмешательству» России в американские выборы фактором двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.