Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Своего мы не отдадим»: Россия напомнила США о своих интересах в Арктике

«Своего мы не отдадим»: Россия напомнила США о своих интересах в Арктике

 Путин: Спортсооружения Универсиады будут востребованы в дальнейшем

Путин: Спортсооружения Универсиады будут востребованы в дальнейшем
ДНР заявила о стягивании солдат ВСУ в район Горловки

ДНР заявила о стягивании солдат ВСУ в район Горловки

 Журналист украинского телеканала пострадал при нападении в Одессе

Журналист украинского телеканала пострадал при нападении в Одессе
Американский космический корабль Dragon-2 успешно пристыковался к МКС

Американский космический корабль Dragon-2 успешно пристыковался к МКС

 Американские СМИ назвали российский автомат ШАК-12 «настоящим убийцей»

Американские СМИ назвали российский автомат ШАК-12 «настоящим убийцей»
«Своего мы не отдадим»: Россия напомнила США о своих интересах в Арктике

«Своего мы не отдадим»: Россия напомнила США о своих интересах в Арктике

 Путин: Спортсооружения Универсиады будут востребованы в дальнейшем

Путин: Спортсооружения Универсиады будут востребованы в дальнейшем
ДНР заявила о стягивании солдат ВСУ в район Горловки

ДНР заявила о стягивании солдат ВСУ в район Горловки

 Журналист украинского телеканала пострадал при нападении в Одессе

Журналист украинского телеканала пострадал при нападении в Одессе
Американский космический корабль Dragon-2 успешно пристыковался к МКС

Американский космический корабль Dragon-2 успешно пристыковался к МКС

 Американские СМИ назвали российский автомат ШАК-12 «настоящим убийцей»

Американские СМИ назвали российский автомат ШАК-12 «настоящим убийцей»
15:14   3 Марта 2019
Россия

Захарова ответила на фейки британских СМИ о «шпионе» Яковенко

Захарова ответила на фейки британских СМИ о «шпионе» Яковенко

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала комментарий по поводу «расследования британской прессы», в котором посол РФ в Британии Александр Яковенко фигурирует как «шпион».

Как отметила дипломат на своей странице в соцсети, бульварные издания Британии достойно отметили годовщину инцидента в Солсбери - опять все срежиссировали.

«Журналисты там не зря едят свою кашу», - пошутила она.

 

Захарова подчеркнула что, британские медиа опирались на то, что Яковенко работал в постпредстве при ООН в Нью-Йорке и покинул город в период высылок агентов КГБ из Америки. Однако Яковенко просто завершил командировку в строго установленный срок - через пять лет, объяснила дипломат.

Представитель российского ведомства резюмировала, что британские СМИ занимаются обнародованием фейков, чтобы отвлечь от главного вопроса: что произошло в Солсбери 4 марта прошлого года?

Ранее Захарова заявила, что Москва не считает доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по «вмешательству» России в американские выборы фактором двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #политика #мид рф #дело скрипалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...