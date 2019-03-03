Путин: Чем сложнее обстановка, тем больше будет мероприятий, объединяющих людей

Президент России Владимир Путин считает, что чес сложнее становится международная обстановка, тем больше нужно проводить спортивных и культурных мероприятий, призванных сплотить и объединить людей.

Свое мнение на этот счет глава государства высказал, выступая в воскресенье в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Накануне в Красноярске стартовала Всемирная зимняя Универсиада, в открытии которой российский президент принимал участие.

«Чем сложнее обстановка, тем больше будет проводиться культурных и спортивных мероприятий, которые призваны объединить людей. Это огромная гуманитарная миссия спорта. Нас ждут крупные соревнования в разных видах спорта разных уровней», - заявил Путин в воскресенье.

При этом он добавил, что Россия уже направила заявку на проведение летней универсиады в Екатеринбурге.