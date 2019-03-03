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15:05   3 Марта 2019
Россия

Горящее судно в Москве потушено, пострадавших нет

Горящее судно в Москве потушено, пострадавших нет

Пришвартованное судно, загоревшееся сегодня днем на юге Москвы, потушено. Пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

«Принятыми мерами в 13:32 мск возгорание локализовано, в 13:57 мск — ликвидировано», — сообщили в пресс-службе службы.

Горящее судно в Москве потушено, пострадавших нет

Сегодня на юге Москвы катер загорелся возле Московского судостроительного и судоремонтного завода. Пожар площадью в 200 квадратных метров произошел на борту деревянного однопалубного судна, пришвартованного для демонтажа. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня. В московском МЧС сообщили, что очаг возгорания был локализован, пострадавших людей в пожаре не обнаружено. Подразделения пожарной службы уже прибыли на место инцидента в составе 25 пожарных расчетов и пожарно-спасательного корабля МЧС «Полковник Чернышев». В распоряжении телеканала «360» оказалась видеозапись, которую прислал в редакцию очевидец пожара. 

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Автор: Александра Леснова
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