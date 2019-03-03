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 Американские СМИ назвали российский автомат ШАК-12 «настоящим убийцей»

Американские СМИ назвали российский автомат ШАК-12 «настоящим убийцей»
14:46   3 Марта 2019
Весь мир

Американские СМИ назвали российский автомат ШАК-12 «настоящим убийцей»

Американские СМИ назвали российский автомат ШАК-12 «настоящим убийцей»

Американское издание военно-политической тематики The National Interest дало высокую оценку российскому крупнокалиберному штурмовому автомату ШАК-12.

Калибр его боеприпасов — 12,7 миллиметра, что делает ШАК-12 идеальным оружием для антитеррористических операций и ближнем бою, отмечает автор статьи. Он подчеркивает, что точный выстрел из обычного патрона не всегда нейтрализует цель, однако боеприпасы автомата ШАК-12 дают возможность сразу ликвидировать цель без ведения перестрелки.

Как пишет зарубежное СМИ, для ШАК-12 специально разработано три типа патронов. Такая вариативность дает возможность поражать цели через препятствия — стены, укрытия, бронежилеты. Пули для российского штурмового автомата содержат алюминий, что делает их легкими и снижает число рикошетов.

Ранее сообщалось, что 3 марта, в воскресенье, премьер-министр Индии даст старт работе предприятия по производству автоматов Калашникова в Амети. Отмечается, что будут выпускаться автоматы Калашникова «двухсотой серии», а не  «сотой», как планировалось изначально.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #оружие #общество

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