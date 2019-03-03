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Американский космический корабль Dragon-2 успешно пристыковался к МКС

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14:55   3 Марта 2019
Весь мир

Американский космический корабль Dragon-2 успешно пристыковался к МКС

Американский космический корабль Dragon-2 успешно пристыковался к МКС

Стыковка новейшего космического корабля США Dragon 2 с американским отсеком Международной космической станции была произведена в воскресенье 3 марта в 13.56 по московскому времени.

Трансляцию стыковки вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA на своем сайте.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon 2 был произведен накануне в субботу с космодрома на мысе Канаверал.

Напомним: ранее в Росскосмосе сообщили о том, что на случай нештатной ситуации во время стыковки космического корабля Dragon с американским сегментом МКС был разработан сценарий спасения экипажа станции. Согласно плану, в ходе стыковки в американском сегменте МКС должны быть закрыты четыре люка, а в случае аварии, астронавты NASA должны были перейти сначала в российский сегмент станции, а затем в российский корабль «Союз МС-11».

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Автор: Александр Люблинский
#космос #nasa #мкс #dragon #стыковка

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