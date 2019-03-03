Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Своего мы не отдадим»: Россия напомнила США о своих интересах в Арктике

«Своего мы не отдадим»: Россия напомнила США о своих интересах в Арктике

 Путин: Спортсооружения Универсиады будут востребованы в дальнейшем

Путин: Спортсооружения Универсиады будут востребованы в дальнейшем
ДНР заявила о стягивании солдат ВСУ в район Горловки

ДНР заявила о стягивании солдат ВСУ в район Горловки

 Журналист украинского телеканала пострадал при нападении в Одессе

Журналист украинского телеканала пострадал при нападении в Одессе
Американский космический корабль Dragon-2 успешно пристыковался к МКС

Американский космический корабль Dragon-2 успешно пристыковался к МКС

 Американские СМИ назвали российский автомат ШАК-12 «настоящим убийцей»

Американские СМИ назвали российский автомат ШАК-12 «настоящим убийцей»
«Своего мы не отдадим»: Россия напомнила США о своих интересах в Арктике

«Своего мы не отдадим»: Россия напомнила США о своих интересах в Арктике

 Путин: Спортсооружения Универсиады будут востребованы в дальнейшем

Путин: Спортсооружения Универсиады будут востребованы в дальнейшем
ДНР заявила о стягивании солдат ВСУ в район Горловки

ДНР заявила о стягивании солдат ВСУ в район Горловки

 Журналист украинского телеканала пострадал при нападении в Одессе

Журналист украинского телеканала пострадал при нападении в Одессе
Американский космический корабль Dragon-2 успешно пристыковался к МКС

Американский космический корабль Dragon-2 успешно пристыковался к МКС

 Американские СМИ назвали российский автомат ШАК-12 «настоящим убийцей»

Американские СМИ назвали российский автомат ШАК-12 «настоящим убийцей»
14:42   3 Марта 2019
Россия

Индия вооружится российскими автоматами концерна «Калашников»

Индия вооружится российскими автоматами концерна «Калашников»

Индия подписала соглашение с концерном «Калашников» о производстве 750 000 автоматов АК-203. Ранее сообщалось, что индийский премьер-министр Нарендра Моди 3 марта поучаствует в открытии предприятия по производству автоматов Калашникова в Амети. 

Автоматы двухсотой серии производства концерна «Калашников» должны будут заменить штурмовые винтовки INSAS, использующиеся сейчас в индийской армии. Первыми автоматы АК-203 получат регулярные войска Индии, затем нерегулярные части и полицейские. Процесс производства этой модели оружия рассчитан на 15-20 лет. В «Рособоронэкспорте» сообщили, что в 2016 году Москва направила в Нью-Дели опытные образцы автоматов.

Индия вооружится российскими автоматами концерна «Калашников»

Индия уже заключала договор на оружейные поставки с подрядчиком из США. Страны договорились о производстве 72 000 американских автоматов Sig Sauer, которыми будут вооружены бойцы индийского спецназа и антитеррористические подразделения.

Ранее на видео попали испытания нового российского беспилотника «Калашников». Издание The Washington Post сообщало, что беспилотник-камикадзе KYB, разработанный концерном, произведет революцию в отрасли вооружений также, как до этого ее произвел знаменитый автомат АК-47. Газета отмечает, что новый дрон «изменит само лицо войны», как это сделал ранее его предшественник. В свое время российский автомат АК-47 имел крупный успех из-за недорогого производства, высокой эффективности и простоты в эксплуатации. Создатели планируют наделить новый беспилотник «Калашинкова» всеми этими качествами. 

Индия вооружится российскими автоматами концерна «Калашников»

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #экономика #политика #индия #беспилотник #калашников #ак-47 #ак-208

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...