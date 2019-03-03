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14:31   3 Марта 2019
Россия

Вассерман прокомментировал ситуацию с обвинениями Серебрякова в русофобии

Вассерман прокомментировал ситуацию с обвинениями Серебрякова в русофобии

Популярный российский актер Алексей Серебряков, отвечая на обвинения в русофобии после ряда антироссийских высказываний, подчеркнул, что он и его дети - «абсолютно русские», но ситуация в стране его раздражает.

В эфире телеканала «Культура» актер подчеркнул, что обвинения в русофобии не оставляют его равнодушным. Актер также заявил, что русским становятся после первого вздоха.

Некоторые пользователи сети мнение о русофобстве Серебрякова не изменили, но многие посчитали его объяснение разумным оправданием своей позиции.

Слова Серебрякова в беседе с журналистом Nation News прокомментировал публицист Анатолий Вассерман. Он не согласился с позицией актера, отметив, что тот говорит только то, что от него ожидает общественность.

Эрудит отметил, что ситуация напомнила ему анекдот: одна высокопоставленная дама каждый раз хотела, чтобы актер переспал с ней в стиле одного из великих людей, и он соглашался.

«‎А когда она попросила его переспать в своей собственной манере, то актер извинился и ответил, что уже много лет импотент», — заключил Вассерман.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #вассерман #общество #русофобия #серебряков

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