Вассерман прокомментировал ситуацию с обвинениями Серебрякова в русофобии

Популярный российский актер Алексей Серебряков, отвечая на обвинения в русофобии после ряда антироссийских высказываний, подчеркнул, что он и его дети - «абсолютно русские», но ситуация в стране его раздражает.

В эфире телеканала «Культура» актер подчеркнул, что обвинения в русофобии не оставляют его равнодушным. Актер также заявил, что русским становятся после первого вздоха.

Некоторые пользователи сети мнение о русофобстве Серебрякова не изменили, но многие посчитали его объяснение разумным оправданием своей позиции.

Слова Серебрякова в беседе с журналистом Nation News прокомментировал публицист Анатолий Вассерман. Он не согласился с позицией актера, отметив, что тот говорит только то, что от него ожидает общественность.

Эрудит отметил, что ситуация напомнила ему анекдот: одна высокопоставленная дама каждый раз хотела, чтобы актер переспал с ней в стиле одного из великих людей, и он соглашался.