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14:02   3 Марта 2019
Россия

Скончался еще один пострадавший при взрыве газа в Назрани ребенок

Скончался еще один пострадавший при взрыве газа в Назрани ребенок

Еще один ребенок, пострадавший в середине февраля при взрыве бытового газа в частном доме в Назрани, умер в больнице. Об этом в соцсетях рассказал мэр города Алихан Тумгоев. По его словам, 13-летний Хасан Албогачиев скончался в больнице Приволжского исследовательского медицинского университета.

Ранее он писал о том, что скончалась пострадавшая при происшествии двухлетняя девочка.

Напомним, что 18 февраля в Назрани в частном доме произошел хлопок газа. В результате взрыва ранения получили трое детей и две женщины.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #взрыв газа #ингушетия #назрань

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