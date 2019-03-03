Скончался еще один пострадавший при взрыве газа в Назрани ребенок
Еще один ребенок, пострадавший в середине февраля при взрыве бытового газа в частном доме в Назрани, умер в больнице. Об этом в соцсетях рассказал мэр города Алихан Тумгоев. По его словам, 13-летний Хасан Албогачиев скончался в больнице Приволжского исследовательского медицинского университета.
Печальные новости продолжают поступать…. От полученных ожогов в больнице Приволжского исследовательского медуниверситета умер 13-ти летний мальчик Хасан Албогачиев, также получивший ожоги во время взрыва газа в Назрани. Дала ясмален совг1ат лолда цунна! Иман сабар лолда гаргарча наха! Амин!
Ранее он писал о том, что скончалась пострадавшая при происшествии двухлетняя девочка.
Напомним, что 18 февраля в Назрани в частном доме произошел хлопок газа. В результате взрыва ранения получили трое детей и две женщины.