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Судно загорелось в Москве возле судостроительного завода. Видео

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Судно загорелось в Москве возле судостроительного завода. Видео

Судно загорелось в Москве возле судостроительного завода. Видео

 Беглов поручил закупить новый аппарат УЗИ для больницы в Петербурге

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Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы ВОВ, демонтировали во Львове

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13:52   3 Марта 2019
Россия

Судно загорелось в Москве возле судостроительного завода. Видео

Судно загорелось в Москве возле судостроительного завода. Видео

Катер загорелся на юге столицы возле Московского судостроительного завода. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар площадью в 200 квадратных метров произошел на борту деревянного однопалубного судна, пришвартованного для демонтажа. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня. В московском МЧС сообщили, что очаг возгорания уже локализован, пострадавших нет. Подразделения пожарной службы уже прибыли на место инцидента: пожар устраняют 25 пожарных расчетов и пожарно-спасательный корабль МЧС «Полковник Чернышев».

В распоряжении телеканала «360» оказались кадры, которые прислал в редакцию очевидец пожара. На видеозаписи виден распространившийся по палубе огонь и клубы серого дыма.

 

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Автор: Александра Леснова
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