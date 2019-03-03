Судно загорелось в Москве возле судостроительного завода. Видео

Катер загорелся на юге столицы возле Московского судостроительного завода. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар площадью в 200 квадратных метров произошел на борту деревянного однопалубного судна, пришвартованного для демонтажа. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня. В московском МЧС сообщили, что очаг возгорания уже локализован, пострадавших нет. Подразделения пожарной службы уже прибыли на место инцидента: пожар устраняют 25 пожарных расчетов и пожарно-спасательный корабль МЧС «Полковник Чернышев».

В распоряжении телеканала «360» оказались кадры, которые прислал в редакцию очевидец пожара. На видеозаписи виден распространившийся по палубе огонь и клубы серого дыма.