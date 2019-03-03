Беглов поручил закупить новый аппарат УЗИ для больницы в Петербурге

Сотрудники больницы продемонстрировали Беглову устаревший аппарат УЗИ, которым приходится пользоваться. Врио губернатора распорядился до сентября провести конкурс на закупку нового медицинского оборудования. Также Беглов распорядился создать проект нового корпуса больницы и благоустройства ее двора.

Еще Беглов посетил районный «Комплексный центр социального обслуживания населения», где пообщался с представителями общественных организаций ветеранов и инвалидов.

Текущий год объявили в Петербурге «Годом заботы о здоровье». Беглов отмечал важность своевременной диагностики заболевания и проведения профилактики. Для этого врио губернатора поручил поработать над расширением возможностей диспансеризации для петербуржцев.