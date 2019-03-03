Сенатор Арашуков утверждает, что его оговорили за 60 миллионов рублей

Арестованный по делу об убийствах сенатор Рауф Арашуков заявляет, что его оговорили за 60 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвокатов подсудимого.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков намерен написать обращение Владимиру Путину, в котором сообщит президенту о том, кто и по какой причине организовал уголовное преследование отца и сына Арашуковых. Сенатор собирается доказать, что два свидетеля по его делу дали показания на него более чем за 60 миллионов рублей. Адвокаты утверждают, что Арашуков знает людей, по заданию которых якобы подкупили свидетелей.

1 марта суд освободил другого арестованного экс-сенатора от Карачаево-Черкесии — Вячеслава Дерева, которому весной прошлого года было предъявлено обвинение в мошенничестве. Дерев дал показания на отца и сына Арашуковых, а его адвокаты утверждают, что именно Арашуковы инициировали уголовное преследование Дерева.

Утром 30 января сенатор Арашуков был задержан в зале Совета Федерации. Следствие выдвинуло ему обвинения в убийствах, участии в организованной преступной группировке и давлении на свидетеля. В тот же день по подозрению в хищении газа арестовали отца сенатора, советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Расследование показало, что Рауль Арашуков злоупотреблял служебными связями в компании «Газпром» и назначал главами региональных отделений газовой компании своих близких друзей и родственников. Ущерб от хищения газа составляет более 30 миллиардов рублей. Арашуков-старший вместе со своим сыном не признают вменяемую им вину.