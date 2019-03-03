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13:12   3 Марта 2019
Россия

В Петербурге трое мужчин выпрыгнули из окна горящего дома и погибли

В Петербурге трое мужчин выпрыгнули из окна горящего дома и погибли

Как проинформировали в городском ГУМЧС, сообщение о пожаре в девятиэтажке на Ленской улице 10, корпус 1 поступило в 10.56 по местному времени.

Четырехкомнатная квартира горела открытым огнем, одна из комнат площадью 18 квадратных метров выгорела полностью. Мужчины не смогли выбраться из квартиры и выпрыгнули из окна. Врачи констатировали их смерть.

Пожарным удалось локализовать пожар в 11.16 по местному времени. Дознавателям предстоит выяснить причину пожара и обстоятельства трагедии.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Якутии при пожаре в частном доме погибли двое человек - мать и ребенок. Известно, что инцидент произошел в селе Намцы.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #пожар #происшествия #петербург

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