СМИ: Израильские боеприпасы, использованные ВВС Индии, показали свою неточность

Боеприпасы израильского производства, которые ВВС Индии использовали при нанесении удара по палестинским боевикам в Кашмире, показали категорически низкую точность – разброс составил порядка 150 метров.

По словам экспертов Австралийского института стратегической политики, проанализированные ими спутниковые снимки, сделанные в ходе удара индийских ВВС по лагерю радикалов, демонстрируют неудовлетворительную точность израильских боеприпасов.

Мнение экспертов в воскресение приводит телеканал «Царьград».

Проведенные экспертами расчеты показали, что авиабомбы падали с разбросом в 150 метров, и в результате от них пострадали деревья в лесу, а не террористы

Заключение австралийских экспертов уже прокомментировал глава пакистанского Министерства природных ресурсов Малик Амин Аслам, который иронично рассказал, что удар индийских ВВС по Кашмиру привел к жертвам растительного происхождения.

Ранее СМИ Индии сообщили, что для удара по лагерю боевиков в Кашмире использовались произведенные в Израиле авиабомбы SPICE-2000.

Напомним: накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своей индийской коллегой Нирмалой Ситхараман, выразив ей соболезнования по поводу недавнего масштабного террористического акта в штате Джамму и Кашмир.

В ходе атаки смертника на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир 14 февраля погибли 45 человек. Этот акт агрессии послужил причиной для начала очередных боестолкновений с использованием тяжелых вооружений между Индией и Пакистаном.

«В ходе телефонного разговора министрами обороны двух стран отмечена важность наращивания взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами», - рассказали журналистам в Минобороны РФ в субботу.

Также сообщалось, что министры Шойгу и Ситхараман обсудили российско-индийское сотрудничество в военной и военно-технической областях, а также перспективы взаимодействия наших стран в этой сфере.