Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Судно загорелось в Москве возле судостроительного завода. Видео

Судно загорелось в Москве возле судостроительного завода. Видео

 Беглов поручил закупить новый аппарат УЗИ для больницы в Петербурге

Беглов поручил закупить новый аппарат УЗИ для больницы в Петербурге
Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы ВОВ, демонтировали во Львове

Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы ВОВ, демонтировали во Львове

 Порошенко поздравил главу новой церкви Украины с 40-летием

Порошенко поздравил главу новой церкви Украины с 40-летием
СМИ: Израильские боеприпасы, использованные ВВС Индии, показали свою неточность

СМИ: Израильские боеприпасы, использованные ВВС Индии, показали свою неточность

 Паводок на юге Афганистана привел к гибели 20 человек

Паводок на юге Афганистана привел к гибели 20 человек
Судно загорелось в Москве возле судостроительного завода. Видео

Судно загорелось в Москве возле судостроительного завода. Видео

 Беглов поручил закупить новый аппарат УЗИ для больницы в Петербурге

Беглов поручил закупить новый аппарат УЗИ для больницы в Петербурге
Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы ВОВ, демонтировали во Львове

Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы ВОВ, демонтировали во Львове

 Порошенко поздравил главу новой церкви Украины с 40-летием

Порошенко поздравил главу новой церкви Украины с 40-летием
СМИ: Израильские боеприпасы, использованные ВВС Индии, показали свою неточность

СМИ: Израильские боеприпасы, использованные ВВС Индии, показали свою неточность

 Паводок на юге Афганистана привел к гибели 20 человек

Паводок на юге Афганистана привел к гибели 20 человек
13:25   3 Марта 2019
Весь мир

СМИ: Израильские боеприпасы, использованные ВВС Индии, показали свою неточность

СМИ: Израильские боеприпасы, использованные ВВС Индии, показали свою неточность

Боеприпасы израильского производства, которые ВВС Индии использовали при нанесении удара по палестинским боевикам в Кашмире, показали категорически низкую точность – разброс составил порядка 150 метров.

По словам экспертов Австралийского института стратегической политики, проанализированные ими спутниковые снимки, сделанные в ходе удара индийских ВВС по лагерю радикалов, демонстрируют неудовлетворительную точность израильских боеприпасов.

Мнение экспертов в воскресение приводит телеканал «Царьград».

Проведенные экспертами расчеты показали, что авиабомбы падали с разбросом в 150 метров, и в результате от них пострадали деревья в лесу, а не террористы

СМИ: Израильские боеприпасы, использованные ВВС Индии, показали свою неточность

Заключение австралийских экспертов уже прокомментировал глава пакистанского Министерства природных ресурсов Малик Амин Аслам, который иронично рассказал, что удар индийских ВВС по Кашмиру привел к жертвам растительного происхождения.

Ранее СМИ Индии сообщили, что для удара по лагерю боевиков в Кашмире использовались произведенные в Израиле авиабомбы SPICE-2000.

Напомним: накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своей индийской коллегой Нирмалой Ситхараман, выразив ей соболезнования по поводу недавнего масштабного террористического акта в штате Джамму и Кашмир.

СМИ: Израильские боеприпасы, использованные ВВС Индии, показали свою неточность

В ходе атаки смертника на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир 14 февраля погибли 45 человек. Этот акт агрессии послужил причиной для начала очередных боестолкновений с использованием тяжелых вооружений между Индией и Пакистаном.

«В ходе телефонного разговора министрами обороны двух стран отмечена важность наращивания взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами», - рассказали журналистам в Минобороны РФ в субботу.

Также сообщалось, что министры Шойгу и Ситхараман обсудили российско-индийское сотрудничество в военной и военно-технической областях, а также перспективы взаимодействия наших стран в этой сфере.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#индия #авиаудар #палестинцы #кашмир #ввсиндии #израильскиебомбы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...