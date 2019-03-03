Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы ВОВ, демонтировали во Львове

Львовские рабочие с третьей попытки снесли Монумент Славы, установленный в городе в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом в воскресенье сообщает местное новостное агентство УНН.

«Сегодня ночью подрядчики с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы во Львове. Предыдущие две попытки снести стелу были неудачные», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что теперь рабочим предстоит разбить бетонную конструкцию на куски.

При этом заместитель мэра Львова сообщил, что части снесенного памятника планируется передать в городской «музей террора» в качестве экспонатов.

Напомним: рабочая группа по сносу Монумента Славы во Львове была создана еще в 2017 году. Однако сразу снести памятник не удалось, так как выяснилось, что он не подпадает под действие закона о декоммунизации. Несмотря на то, что мемориал не представлял собой символику коммунистического режима и не подлежал обязательному уничтожению, львовская мэрия постановила, что монумент находится в аварийном состоянии, представляет собой угрозу и потому должен быть демонтирован.