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 Беглов поручил закупить новый аппарат УЗИ для больницы в Петербурге

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Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы ВОВ, демонтировали во Львове

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13:01   3 Марта 2019
Россия

Матвиенко: Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу

Матвиенко: Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу

Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного вмешательства на территории Боливарианской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова сенатора Валентины Матвиенко в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Москве.

Матвиенко утверждает, что Россия опасается провокаций США в Венесуэле, на которые могут пойти Штаты для того, чтобы найти повод и причины для вторжения, после которого в стране «прольется кровь».

«Но мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить», - заявила Матвиенко.

Ранее в МИД РФ заявляли, что в венесуэльском кризисе США заботятся о своих геополитических интересах, а не о демократии и благополучии населения этой страны. Представитель МИД Мария Захарова утверждает, что настоящая цель американских властей в Венесуэле - смена политического режима. Этого результата и добивается США, руководствуясь своими внутриполитическими и внешнеполитическими интересами. Захарова подчеркнула, что подобные планы уже реализовывались ранее во многих частях света и «приводили к катастрофическим последствиям». 

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Автор: Александра Леснова
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