Матвиенко: Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу

Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного вмешательства на территории Боливарианской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова сенатора Валентины Матвиенко в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Москве.

Матвиенко утверждает, что Россия опасается провокаций США в Венесуэле, на которые могут пойти Штаты для того, чтобы найти повод и причины для вторжения, после которого в стране «прольется кровь».

«Но мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить», - заявила Матвиенко.

Ранее в МИД РФ заявляли, что в венесуэльском кризисе США заботятся о своих геополитических интересах, а не о демократии и благополучии населения этой страны. Представитель МИД Мария Захарова утверждает, что настоящая цель американских властей в Венесуэле - смена политического режима. Этого результата и добивается США, руководствуясь своими внутриполитическими и внешнеполитическими интересами. Захарова подчеркнула, что подобные планы уже реализовывались ранее во многих частях света и «приводили к катастрофическим последствиям».