ТЦ «Райкин Плаза» в Москве эвакуировали из-за короткого замыкания

О происшествии сообщил представитель экстренных служб Москвы. Он также рассказал, что после короткого замыкания площадь возгорания составила 0,2 квадратных метра. Чтобы не подвергать опасности посетителей и работников торгового центра, было принято решение о проведении эвакуации всех людей из здания.

Накануне в Москве произошла эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Мега Теплый Стан». Решение вывести людей из здания было принято после того, как поступил анонимный звонок о «минировании».

Стоит отметить, что в начале года все российские регионы охватила волна сообщений о «минировании». Аналогичная ситуация отмечалась осенью 2017 года - тогда ложные сообщения о бомбах поступали в отношении вокзалов, торгово-развлекательных центров и прочих крупных объектов.