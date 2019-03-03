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12:37   3 Марта 2019
Россия

Диетолог Минздрава советует россиянам не переедать блинов на Масленницу

Диетолог Минздрава советует россиянам не переедать блинов на Масленницу

Главный диетолог Минздрава России и глава Института питания Виктор Тутельян рекомендует не переедать блинов на Масленницу, а заняться спортом. Об этом специалист сообщил «Интерфаксу» в воскресенье.

Внештатный специалист Минздрава советует россиянам не изменять свой рацион резко и не употреблять много жирной, сладкой и соленой еды. Особенно необходимо соблюдать эти рекомендации людям с нарушениями желудочно-кишечного плана и тем, кто имеет предрасположенность к повышению артериального давления. Врач рекомендует ограничивать свой рацион в разумных пределах. «Хочешь съесть 10 блинов — съешь пять, условно говоря, не переедай», — призывает Тутельян.

Также доктор отметил важность умеренности в употреблении алкогольной продукции и посоветовал россиянам заниматься спортом в меру своих возможностей. 

«Если занимались — продолжайте в своем режиме. А если нет, то самое время начать, хороший повод, и как звучит — с первого дня Масленицы начал заниматься спортом! Физическая активность — второй после разумного и здорового питания компонент здоровья», — заключил диетолог Виктор Тутельян.

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Автор: Александра Леснова
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