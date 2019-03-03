Диетолог Минздрава советует россиянам не переедать блинов на Масленницу

Главный диетолог Минздрава России и глава Института питания Виктор Тутельян рекомендует не переедать блинов на Масленницу, а заняться спортом. Об этом специалист сообщил «Интерфаксу» в воскресенье.

Внештатный специалист Минздрава советует россиянам не изменять свой рацион резко и не употреблять много жирной, сладкой и соленой еды. Особенно необходимо соблюдать эти рекомендации людям с нарушениями желудочно-кишечного плана и тем, кто имеет предрасположенность к повышению артериального давления. Врач рекомендует ограничивать свой рацион в разумных пределах. «Хочешь съесть 10 блинов — съешь пять, условно говоря, не переедай», — призывает Тутельян.

Также доктор отметил важность умеренности в употреблении алкогольной продукции и посоветовал россиянам заниматься спортом в меру своих возможностей.