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12:33   3 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко поздравил главу новой церкви Украины с 40-летием

Порошенко поздравил главу новой церкви Украины с 40-летием

Президент Украины Петр Порошенко поздравил предстоятеля украинской Православной церкви Епифания с днем рождения. Документ обнародован на официальном сайте лидера государства.

В телеграмме Порошенко выразил уверенность, что предстоятель приложит все усилия для утверждения авторитета украинской церкви в мировом православии. Украинский президент также отметил, что надеется, что процесс объединения православных общин будет сопровождаться миром и согласием.

По словам Порошенко, он высоко ценит работу митрополита «на пути к автокефалии и единству Православной церкви Украины.

3 февраля в Софийском соборе Киева состоялась церемония интронизации Епифания.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Совета регионального развития в Кропивницком Петр Порошенко заявил о необходимости сделать из государства регионального лидера, так как, по его словам, Украина достойна этого звания по праву. Украина в ближайшие пять лет должна занять лидирующие позиции и нарастить экономическую мощь, выразил мнение глава Украины.

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Автор: Ольга Шпакова
#порошенко #украина #церковь

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