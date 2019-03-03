Порошенко поздравил главу новой церкви Украины с 40-летием

Президент Украины Петр Порошенко поздравил предстоятеля украинской Православной церкви Епифания с днем рождения. Документ обнародован на официальном сайте лидера государства.

В телеграмме Порошенко выразил уверенность, что предстоятель приложит все усилия для утверждения авторитета украинской церкви в мировом православии. Украинский президент также отметил, что надеется, что процесс объединения православных общин будет сопровождаться миром и согласием.

По словам Порошенко, он высоко ценит работу митрополита «на пути к автокефалии и единству Православной церкви Украины.

3 февраля в Софийском соборе Киева состоялась церемония интронизации Епифания.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Совета регионального развития в Кропивницком Петр Порошенко заявил о необходимости сделать из государства регионального лидера, так как, по его словам, Украина достойна этого звания по праву. Украина в ближайшие пять лет должна занять лидирующие позиции и нарастить экономическую мощь, выразил мнение глава Украины.