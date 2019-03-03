Паводок на юге Афганистана привел к гибели 20 человек

Двадцать жителей афганской провинции Кандагар погибли в результате мощного паводка на юге страны, еще около десяти человек. Половина из которых дети, в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Об этом в воскресенье сообщает агентство France Presse, приводя данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Паводок затопил часть города Кандагар и прибрежных районов.

«По меньшей мере 10 человек, в том числе дети, по-прежнему числятся пропавшими без вести. До 2 тысяч домов были повреждены в районе бедствия, в том числе в городе Кандагар, где был нанесен серьезный удар по инфраструктуре», - говорится в сообщении ведомства.

По словам замгубернатора провинции Кандагар Абдула Хананана Мониба, это наводнение стало самым сильным в Афганистане за последние семь лет.