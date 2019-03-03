Мост Булая в Замбии будет восстановлен

В одном из городов Замбии Луфваняма происходит разрушение моста Булая. Он является единственным сооружением, соединяющим район Булая Луфванямы и район Калобва в районе Китве.

Если процесс разрушения моста не будет вовремя приостановлен, то местные жители могут быть отрезаны от мира и лишиться доступа к таким услугам, как образование и здравоохранение, отметила окружной комиссар Минивер Мутеса, пишут зарубежные СМИ.

https://t.co/4OzPdgZNCc Bulaya bridge in Lufwanyama district on verge of collapsing pic.twitter.com/h9gEtMWgpR — Lusaka Times (@lusakatimes) March 3, 2019

Отмечается, что дорога, ведущая к мосту, также разрушается ливнями и становится труднопроходимой. На эту проблему от местных жителей тоже поступали многочисленные жалобы. По их словам, из-за частых проблем с половодьем школьники не могут пользоваться мостом.

Для восстановления моста Мутеса обратилась в отдел по ликвидации последствий стихийных бедствий, который займется оперативной реконструкцией.