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12:13   3 Марта 2019
Весь мир

Первое заседание по мирному соглашению состоялось в ЦАР

Первое заседание по мирному соглашению состоялось в ЦАР

В ЦАР состоялась первая парламентская сессии по мирному соглашению правительства республики с вооруженными группами. Об этом сообщает информационный портал Abangui.

Цель этой сессии, которая продлится три месяца, состоит в том, чтобы позволить парламентариям пересмотреть представленные им законы и необходимые реформы, касающиеся мирного соглашения, заключенного в январе и феврале в столице Судана Хартуме правительством Центральной Африки и лидерами четырнадцати вооруженных групп.

«Хартумское мирное соглашение является последним спасательным кругом для нашей страны», - сказал в своем выступлении глава парламента ЦАР Нгон Баба, назвав подписание документа новой эрой в Центральноафриканской Республике.

Первое заседание по мирному соглашению состоялось в ЦАР

Он выразил надежду на то, что взятые в соответствии с этим мирным соглашением обязательства будут эффективно выполняться и соблюдаться каждым гражданином Центральноафриканской республики. Нгон Баба напомнил, что соглашение имеет решающее значение для Национального собрания, выполняющего законодательную функцию.

Открытие первой очередной сессии Национальной ассамблеи ЦАР происходит через три недели после подписания в Банги мирного соглашения, согласованного правительством Центральноафриканской республики и 14 вооруженными группами под эгидой Африканского союза. Правительство надеется достигнуть полного разоружения военизированных группировок.

Первое заседание по мирному соглашению состоялось в ЦАР

Переговорный процесс с участием всех сторон внутреннего вооруженного конфликта начался в республике 24 января. Причиной тому стали вооруженные конфликты, постоянно вспыхивающие в ЦАР на протяжении последних двадцати лет. В 2013 году здесь началась гражданская война: бойцы группировки «Селека», к которой относятся представители мусульманского меньшинства, штурмом взяли город Банги. Боевикам оказали сопротивление бойцы христианского движение «Антибалака», противостояние сопровождалось массовым кровопролитием. 2 февраля Центральноафриканская республика заключила мирное соглашение с 14 вооруженными группировками во время переговоров в Хартуме.

Первое заседание по мирному соглашению состоялось в ЦАР

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Автор: Александра Леснова
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