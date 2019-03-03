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 Беглов поручил закупить новый аппарат УЗИ для больницы в Петербурге

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Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы ВОВ, демонтировали во Львове

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11:44   3 Марта 2019
Россия

Автомобиль протаранил кафе в Москве: есть жертвы

Автомобиль протаранил кафе в Москве: есть жертвы

На территории Новой Москвы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль врезался в придорожное кафе, в результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы.

Инцидент произошел на 35-м километре Калужского шоссе, проинформировала пресс-служба московского ГИБДД. Авария произошла в 2:50 по местному времени. Жертвой стал один из посетителей кафе, еще один пострадал. Также травмы получил и водитель авто.

Накануне сообщалось, что в Тульской области в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся школьный автобус. В общей сложности пострадали десять человек - восемь детей и двое взрослых, которые сопровождали группу школьников. Трое детей госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. По факту аварии была инициирована проверка.

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Автор: Ольга Шпакова
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