Автомобиль протаранил кафе в Москве: есть жертвы

На территории Новой Москвы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль врезался в придорожное кафе, в результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы.

Инцидент произошел на 35-м километре Калужского шоссе, проинформировала пресс-служба московского ГИБДД. Авария произошла в 2:50 по местному времени. Жертвой стал один из посетителей кафе, еще один пострадал. Также травмы получил и водитель авто.

Накануне сообщалось, что в Тульской области в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся школьный автобус. В общей сложности пострадали десять человек - восемь детей и двое взрослых, которые сопровождали группу школьников. Трое детей госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. По факту аварии была инициирована проверка.