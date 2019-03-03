США и КНДР досрочно завершили саммит в Ханое из-за требования закрыть северокорейский секретный ядерный завод. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times.

По версии издания, речь идет об объекте, расположенном якобы в городе Чхоллима в нескольких километрах от Пхеньяна вниз по течению реки Тэдонган. Газета сообщает: во время переговоров США сообщили, что им известно о засекреченном заводе, потребовав у северокорейского лидера ликвидировать предприятие. Глава КНДР Ким Чен Ын отказался от предложения, после чего переговоры были приостановлены. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп вылетел в Вашингтон, а Ким Чен Ын продолжил свой визит во Вьетнам.

27 февраля во вьетнамской столице Ханое прошел второй саммит США и КНДР. Накануне американский президент заявлял о своей уверенности в том, что Ким Чен Ын примет «мудрое решение» по денуклеаризации Северной Кореи, а также называл северокорейского главу своим «другом» и «великим лидером». По итогам переговоров ожидалось, что стороны подпишут несколько соглашений по ядерному разоружению Корейского полуострова, но Трамп отменил церемонию. Госсекретарь США Майк Помпео рассказал журналистам, что Соединенные Штаты вновь потребовали от КНДР раскрыть данные о всех ядерных объектах на территории страны. По его словам, несмотря на досрочное завершение встречи, у сторон сложилось «общее понимание» процесса по вопросу разоружения. Помпео добавил, что о новой встрече политиков пока говорить рано.