Украина получила из Европы предупреждение о возможной отмене безвиза

Безвизовый режим Украины с Евросоюзом может быть заморожен после того, как украинский Конституционный суд принял решение отменить закон об ответственности госслужащих за незаконное обогащение.

С таким заявлением выступила Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. Помимо отмены безвиза организация пригрозила Украине и прекращением финансовой помощи.

Как подчеркнули в Transparency International, верховенство права на Украине должно быть восстановлено, а все чиновники, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности.

«Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию государства», - говорится в заявлении организации.

Ранее в Еврокомиссии выразили обеспокоенность решением Киева отменить статью о незаконном обогащении и заявили, что проведут по данному факту детальную проверку.