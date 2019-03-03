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12:09   3 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Украина получила из Европы предупреждение о возможной отмене безвиза

Украина получила из Европы предупреждение о возможной отмене безвиза

Безвизовый режим Украины с Евросоюзом может быть заморожен после того, как украинский Конституционный суд принял решение отменить закон об ответственности госслужащих за незаконное обогащение.

С таким заявлением выступила Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. Помимо отмены безвиза организация пригрозила Украине и прекращением финансовой помощи.

Как подчеркнули в Transparency International, верховенство права на Украине должно быть восстановлено, а все чиновники, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности.

«Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию государства», - говорится в заявлении организации.

Ранее в Еврокомиссии выразили обеспокоенность решением Киева отменить статью о незаконном обогащении и заявили, что проведут по данному факту детальную проверку.

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Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #украина #угроза #отмена #безвиз

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