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8:43   3 Марта 2019
Россия

Российская спортсменка назвала идеальной горнолыжную трассу Универсиады в Красноярске

Российская спортсменка назвала идеальной горнолыжную трассу Универсиады в Красноярске

Трехкратная чемпионка РФ по горнолыжному спорту Екатерина Ткаченко сообщила прессе, что, по ее мнению, трасса в фанпарке «Бобровый лог», где в воскресенье начались соревнования красноярской Универсиады в дисциплине супергигантский слалом, подготовлена идеально.

В состязании российская горнолыжница заняла 19-е место, первой стала австрийка Джессика Гфререр.

Ткаченко рассказала, что ехала третьей с конца, но по ощущениям как будто первой. Несмотря на результат, она осталась довольна, потому что участвовала в супергиганте впервые за последние семь лет.

Спортсменка добавила, что приезжала бы сюда и вне Универсиады.

«Эмоции только самые позитивные — атмосфера прекрасная, в Красноярске теперь есть отличный курорт для горнолыжников», — сказала Ткаченко.

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Автор: Мария Милкевич
#красноярск #универсиада #горнолыжный курорт #ткаченко

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