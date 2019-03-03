Российская спортсменка назвала идеальной горнолыжную трассу Универсиады в Красноярске
Трехкратная чемпионка РФ по горнолыжному спорту Екатерина Ткаченко сообщила прессе, что, по ее мнению, трасса в фанпарке «Бобровый лог», где в воскресенье начались соревнования красноярской Универсиады в дисциплине супергигантский слалом, подготовлена идеально.
В состязании российская горнолыжница заняла 19-е место, первой стала австрийка Джессика Гфререр.
Ткаченко рассказала, что ехала третьей с конца, но по ощущениям как будто первой. Несмотря на результат, она осталась довольна, потому что участвовала в супергиганте впервые за последние семь лет.
Спортсменка добавила, что приезжала бы сюда и вне Универсиады.
«Эмоции только самые позитивные — атмосфера прекрасная, в Красноярске теперь есть отличный курорт для горнолыжников», — сказала Ткаченко.