Санкт-Петербург возглавил рейтинг лучших туристических направлений России, составленный путешественниками, на второе место поместили Байкал, на третье – Сочи, пишет momondo.ru.

Рейтинг составлен на основе мнений 13,5 тысяч российских путешественников. Голосование прошло в рамках премии Momondo Open World Award.

Представитель международного метапоиска Ирина Рябовол подтвердила, что Северная столица из сезона в сезон остается в списке самых запрашиваемых направлений.

За Байкалом и Сочи следует, также в пятерку лидеров вошла Казань.

В десятку попали Калининград, Карелия, Москва, набравшие одинаковое количество голосов Владивосток и Эльбрус, а также Краснодар.