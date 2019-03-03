Южная Корея и США заменят маневры Key Resolve командно-штабными учениями

Республика Корея и США вместо военных маневров Key Resolve устроят командно-штабные учения «Альянс» 4–12 марта, передает агентство Ренхап.

В заявлении Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея и Командования объединенных сил Южной Кореи и США, на которое ссылается агентство, уточняется, что основной задачей учений станет отработка стратегических, операционных и тактических аспектов военных операций на Корейском полуострове.