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6:27   3 Марта 2019
Весь мир

Южная Корея и США заменят маневры Key Resolve командно-штабными учениями

Южная Корея и США заменят маневры Key Resolve командно-штабными учениями

Республика Корея и США вместо военных маневров Key Resolve устроят командно-штабные учения «Альянс» 4–12 марта, передает агентство Ренхап.

В заявлении Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея и Командования объединенных сил Южной Кореи и США, на которое ссылается агентство, уточняется, что основной задачей учений станет отработка стратегических, операционных и тактических аспектов военных операций на Корейском полуострове.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #учения #южная корея

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