Бывший советник Захарченко опроверг информацию о задержании экс-министра Тимофеева

Сообщения в СМИ о задержании бывшего министра финансов и сборов ДНР Александра Тимофеева оказались ложными, это подтвердил экс-советник погибшего главы республики Захарченко Александр Казаков у себя в «ВКонтакте».

Казаков разместил у себя на странице совместное фото с Тимофеевым.

«2 марта 2019. 19.00. Сидим с Ташкентом (Тимофеевым) в кафе, пьем: я кофе, он чай. Просматриваем разные ростовские и другие сайты, соцсети и… ржём. Ребята, не надоело?» – таким текстом он сопроводил снимок.

Также в интервью изданию «Политнавигатор» он сообщил, что попробует узнать источник этого фейка, и отметил, что все обвинения в адрес бывшей команды Захарченко являются ложью.

«Никаких подтверждений, никаких доказательств. Только голословные обвинения. Из этого я делаю вывод, что дело не в экономике и не в правовой сфере – это чистая политика», – цитирует издание Казакова.

Он добавил, что вместе с Тимофеевым и остальными соратниками остается патриотом Донбасса и России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тимофеев задержан в Ростове-на-Дону и доставлен в Москву для проведения следственных действий.