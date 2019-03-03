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6:07   3 Марта 2019
Россия

Ресторан загорелся во Владивостоке

Ресторан загорелся во Владивостоке

Пожар, охвативший территорию в 400 квадратных метров, разгорелся в ресторане во Владивостоке в воскресенье, один человек пострадал, рассказали РИА Новости в местном управлении МЧС РФ.

Видео с пожара распространилось в социальных сетях и региональных СМИ, на нем видно, как отдельно стоящее здание охвачено огнем и густым дымом.

Информация о возгорании на улице Никифорова появилась в 09.11 (2.11 по Москве), через 5 минут пожарные приехали на место и начали тушить пожар. В 10.08 огонь удалось локализовать, в 10.09 – устранить открытое горение. Пострадавшего передали в машину скорой помощи.

Источник в МЧС не уточнил, какое именно помещение горело, но но указанному адресу находится кафе европейской кухни «Небесный замок».

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Автор: Мария Милкевич
#мчс #пожар #владивосток

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