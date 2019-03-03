Певица Валерия подверглась критике за поддержку Зеленского

Певица Валерия поддержала в Instagram кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, но позднее удалила публикацию из-за критики в комментариях.

В своем посте Валерия также выразила свое мнение по поводу скандала с отказом финалистов украинского отбора участвовать в «Евровидении». Ее возмутило, что «музыку пытаются всячески привязать к политике», и певица считает, что Зеленский — тот кандидат, кто в состоянии «остановить беспредел» в отношении людей творческих профессий. Валерия заявила, что будь она гражданкой Украины, проголосовала бы именно за него.

В ночь на 3 марта певице пришлось удалить пост, чтобы прекратить ссору в комментариях.