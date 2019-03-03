Трамп поздравил SpaceX с успешной отправкой к МКС корабля Crew Dragon

Американский лидер Дональд Трамп в Twitter выразил удовлетворение работой НАСА и поздравил компанию SpaceX с запуском корабля Dragon 2 (Crew Dragon) в первый испытательный беспилотный полет к международной космической станции.

«НАСА снова «рулит». Отличная работа и успех. Поздравляю SpaceX и всех!», — заявил лидер США.

В субботу с космодрома на мысе Канаверал в космос взлетела ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon 2 (Crew Dragon), если все пройдет, как и запланировано, то корабль достигнет МКС в воскресенье, 3 марта.

Новейший корабль Crew Dragon разработан компанией Илона Маска SpaceX по контракту с НАСА на базе грузового корабля Dragon, который летает на МКС с 2012 года. Аппарат снабжен системой экстренной эвакуации космонавтов при аварии на старте и может сам стыковаться с МКС без помощи механической руки-манипулятором.

Напомним, с 2011 года после завершения программы «Шаттл» американцы перестали сами отправлять астронавтов на МКС и летают на российских кораблях «Союз». В 2014 году НАСА заключило контракты с частными компаниями SpaceX и Boeing на строительство пилотируемых кораблей для доставки астронавтов на МКС. Первый тестовый пилотируемый полет Crew Dragon запланирован на июль этого года. Корабль Starliner компании Boeing также отправится в первый пилотируемый испытательный полет этим летом.