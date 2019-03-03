Сын погибшей в Эймсбери женщины обвинил британские власти в предательстве его семьи

Сын скончавшейся в больнице города Эймсбери Дон Стерджес, чью смерть власти Великобритании связывают с отравлением Скрипалей, в интервью газете Sunday Mirror обвинил правительство страны в предательстве его семьи.

Двадцатилетний Эван Хоуп заявил, не верит в возможность правосудия для своей матери, и чувствует себя преданным и брошенным властями, поскольку ни Тереза Мэй, ни члены правительства никак не поддержали его семью. Родственники не получили ни звонков, ни писем, все новости узнают из СМИ.

Напомним, 4 июля 2018 года полиция Соединенного Королевства сообщила о происшествии в городе Эймсбери, где мужчина и женщина якобы «оказались под воздействием неизвестного вещества» и поступили в больницу в критическом состоянии. Позднее в Скотланд-Ярде заявили, что это было то же вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Женщина, 44-летняя Дон Стерджес, умерла вечером 8 июля, 30 июля ее тело кремировали. Пострадавшего мужчину, 45-летнего Чарли Роули, 20 июля медики выписали из больницы.

Власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей Россию, но так и не предоставили никаких доказательств. Москва неоднократно отвергала все обвинения, утверждая, что это часть «антироссийской истерии» Запада.