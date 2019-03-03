Лидер Эквадора заявил, что Венесуэла является несостоявшимся государством

Лидер Эквадора Ленин Морено в субботу после встречи с главой венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо в эквадорском городе Салинас выразил мнение, что нынешняя Венесуэла является несостоявшимся государством. Его цитирует агентство EFE.

Морено добавил, что так дальше не должно продолжаться. Гуаидо в ответ поблагодарил главу Эквадора в Twitter за поддержку в деле «освобождения и восстановления» Венесуэлы и назвал народы двух стран братскими.