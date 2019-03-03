Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Певица Валерия подверглась критике за поддержку Зеленского

Певица Валерия подверглась критике за поддержку Зеленского

 ТЦ «Мега Теплый Стан» в Москве эвакуировали из-за «минирования»

ТЦ «Мега Теплый Стан» в Москве эвакуировали из-за «минирования»
Кандидат в президенты Украины рассказал, как Киеву вернуть Донбасс с помощью РФ

Кандидат в президенты Украины рассказал, как Киеву вернуть Донбасс с помощью РФ

 Бывший министр ДНР задержан в Ростове-на-Дону

Бывший министр ДНР задержан в Ростове-на-Дону
Трамп поздравил SpaceX с успешной отправкой к МКС корабля Crew Dragon

Трамп поздравил SpaceX с успешной отправкой к МКС корабля Crew Dragon

 Сын погибшей в Эймсбери женщины обвинил британские власти в предательстве его семьи

Сын погибшей в Эймсбери женщины обвинил британские власти в предательстве его семьи
Певица Валерия подверглась критике за поддержку Зеленского

Певица Валерия подверглась критике за поддержку Зеленского

 ТЦ «Мега Теплый Стан» в Москве эвакуировали из-за «минирования»

ТЦ «Мега Теплый Стан» в Москве эвакуировали из-за «минирования»
Кандидат в президенты Украины рассказал, как Киеву вернуть Донбасс с помощью РФ

Кандидат в президенты Украины рассказал, как Киеву вернуть Донбасс с помощью РФ

 Бывший министр ДНР задержан в Ростове-на-Дону

Бывший министр ДНР задержан в Ростове-на-Дону
Трамп поздравил SpaceX с успешной отправкой к МКС корабля Crew Dragon

Трамп поздравил SpaceX с успешной отправкой к МКС корабля Crew Dragon

 Сын погибшей в Эймсбери женщины обвинил британские власти в предательстве его семьи

Сын погибшей в Эймсбери женщины обвинил британские власти в предательстве его семьи
4:07   3 Марта 2019
Весь мир

Лидер Эквадора заявил, что Венесуэла является несостоявшимся государством

Лидер Эквадора заявил, что Венесуэла является несостоявшимся государством

Лидер Эквадора Ленин Морено в субботу после встречи с главой венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо в эквадорском городе Салинас выразил мнение, что нынешняя Венесуэла является несостоявшимся государством. Его цитирует агентство EFE.

Морено добавил, что так дальше не должно продолжаться. Гуаидо в ответ поблагодарил главу Эквадора в Twitter за поддержку в деле «освобождения и восстановления» Венесуэлы и назвал народы двух стран братскими.

«Мы будем продолжать углублять взаимное сотрудничество и укреплять наши отношения», — подчеркнул венесуэльский оппозиционер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#венесуэла #эквадор #морено #гуаидо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...