Кандидат в президенты Украины рассказал, как Киеву вернуть Донбасс с помощью РФ

Украина сможет вернуть Донбасс, если Россия выступит в роли гаранта соблюдения ДНР и ЛНР новых соглашений, к которым стороны могут прийти в будущем, считает депутат украинской Рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «112 Украина».

Бойко также предложил начать прямые переговоры с самопровозглашенными республиками, поскольку история не знает иных путей невоенного решения конфликтов с возвращением земель и граждан. Он считает, что необходимо созвать официальную делегацию, разработать директивы, а также обсудить предложение, которое можно было бы выдвинуть на референдум, и далее двигаться к подписанию мирного договора и возвращению территорий и людей политическим путем. Бойко подчеркнул, что это предложение должно предусматривать компромисс.

Речь идет, в первую очередь, о гарантиях со стороны РФ по выполнению соглашений, особом статусе Донбасса на то время, которое потребуется для восстановления мирной жизни и инфраструктуры, амнистии для людей, не повинных в убийствах и иных преступлениях.

Бойко напомнил, что, согласно закону о реинтеграции Донбасса, «любой учитель или врач может попасть под уголовную ответственность», и им надо дать понять, что они являются гражданами Украины и что «их ждут домой».