Остановка транзита газа через Украину после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» может испортить отношения Европы и РФ, заявили некоторые немецкие политики газете Handelsblatt.

Газета решила узнать их мнение на фоне недавнего интервью министра энергетики РФ Александра Новака «Газете.Ru», где он вновь сообщил о планах Москвы сохранить транзит газа через Украину, отметив, впрочем, что Киеву нужно модернизировать свою газотранспортную систему. Handelsblatt сочла, что так он выразил «сомнение в возможности продолжать транзит через Украину».

Авторы материала цитируют зампредседателя немецкой фракции ХДС/ХСС Йоханна Вадефула, который выразил мнение, что РФ рискует утратить доверие ФРГ.

«Если высказывание Новака действительно считать последним словом, то Германия может столкнуться с кризисом доверия, а в отношении «Северного потока — 2» можно сказать, что слову России верить нельзя», — заявил немецкий политик.

Депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс прокомментировала газете слова Новака утверждением, что «Северный поток — 2» не в интересах Европы, а позиция Новака по этому вопросу предсказуема.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель многократно отмечала, что немецкие власти считают проект «Северный поток – 2» сугубо коммерческим, и она не думает, что его реализация остановит транзит российского газа через Украину. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также выразил мнение, что это коммерческий проект, и никому не выгодно выходить из него.

Россия также подтверждала исключительно коммерческую направленность проекта «Северный поток – 2», подчеркивая, что он не подразумевает остановку транзита российского газа в страны Евросоюза через Украину.