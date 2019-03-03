США и Южная Корея решили прекратить совместные учения ради денуклеаризации

Вашингтон и Сеул решили прекратить проведение совместных командно-штабных маневров Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle ради ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова, передает в воскресенье агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейское Минобороны.

По данным агентства, данное решение приняли в ходе телефонного разговора, состоявшегося в субботу между министром национальной обороны Республики Корея Чон Ген Ду и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом.