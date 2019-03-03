Бывший министр ДНР задержан в Ростове-на-Дону

Экс-министр финансов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев задержан в Ростове-на-Дону, пишет местный информационный портал DonDay со ссылкой на источник.

Уточняется, что 47-летний бывший министр, который несколько месяцев жил в Ростове-на-Дону, уже прибыл в Москву для проведения следственных действий.

С ноября 2014 года Тимофеев был депутатом Народного Совета ДНР, но уже 12 ноября его получил должность министра финансов и сборов ДНР. В 2016 году его назначили врио зампредседателя Совета министров республики.

Напомним, 31 августа Александр Тимофеев был тяжело ранен при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка, ставшем причиной гибели главы ДНР Александра Захарченко и его охранника. После трагедии Тимофеева освободили от всех постов в республике, и он переехал в Ростов-на-Дону.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что убийство главы ДНР практически несомненно совершено по указу Киева.