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 Народная милиция ЛНР: ВСУ отправили на Донбасс комплексы радиоэлектронной борьбы

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1:04   3 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Народная милиция ЛНР: ВСУ отправили на Донбасс комплексы радиоэлектронной борьбы

Народная милиция ЛНР: ВСУ отправили на Донбасс комплексы радиоэлектронной борьбы

Командование ВСУ выдвинуло на линию соприкосновения в Донбассе комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы нарушить работу дронов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, рассказал прессе официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Уточняется, что речь идет о комплексах «Анклав» и «Нота». Субботним утром близ населенных пунктов Новозвановка и Крымское (контролируется Киевом) зафиксирован сигнал, распространяемый украинскими комплексами радиоподавления.

Ранее к представителям республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обратились наблюдатели СММ ОБСЕ, рассказали об утере беспилотника миссии в районе Крымского и попросили о помощи. Он был обнаружен целым и невредимым.

Позднее СММ ОБСЕ сообщили о потере еще одного дрона, связь с которым оборвалась неподалеку от подконтрольного киевским силовикам населенного пункта Троицкое.

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Автор: Мария Милкевич
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