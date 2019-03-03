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Поклонская: Задержание в Греции гражданина РФ будет политизировано

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0:41   3 Марта 2019
Весь мир

Поклонская: Задержание в Греции гражданина РФ будет политизировано

Поклонская: Задержание в Греции гражданина РФ будет политизировано

Факт задержания в Греции россиянина по запросу украинских властей будет политизирован для использования в борьбе за пост президента Украины, уверена депутат Госдумы от республики Крым Наталья Поклонская. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В субботу адвокат Яннис Рахиотис рассказал РИА Новости, что специалист по энергетике из РФ Евгений Калинин задержан в аэропорту Афин 28 февраля по запросу Киева. Российское посольство в Греции сообщило, что помогает соотечественнику.

Поклонская заявила, что в этом деле должны быть как можно скорее задействованы дипломатические и правозащитные институты. Факт задержания может серьезно обострить ситуацию вокруг украинского вопроса. Депутат подчеркнула, что вопросы выдачи граждан России и Украины требуют от третьей стороны тактичного, мудрого и доброжелательного подхода.

Она отметила, что человек может с легкостью «стать орудием в чужих руках».

«Но еще хуже, если пешкой в чужой игре», — подытожила Поклонская.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #поклонская #греция #калинин

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