ТЦ «Мега Теплый Стан» в Москве эвакуировали из-за «минирования»

ТЦ «Мега» в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы эвакуирован после звонка о «минировании», полиция проверяет информацию на месте, рассказал в субботу РИА Новости источник в столичных экстренных службах.

В пресс-службе столичного управления МЧС уточнили, что на место также выехали спасатели.

Напомним, в январе все регионы России охватила новая волна заявлений о «минировании». Подобная ситуация уже отмечалась более года назад в сентябре 2017. По данным ФСБ, только в столице убытки от «минирований» достигли 150 миллиона рублей. Эвакуации подверглись около 2 миллионов граждан. Сообщения поступали в отношении тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов инфраструктуры, но все они оказались фейковыми.