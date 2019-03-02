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 Трамп: КНДР не предлагала частичную отмену санкций на встрече в Ханое

Трамп: КНДР не предлагала частичную отмену санкций на встрече в Ханое
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 Трамп: КНДР не предлагала частичную отмену санкций на встрече в Ханое

Трамп: КНДР не предлагала частичную отмену санкций на встрече в Ханое
23:26   2 Марта 2019
Весь мир

Трамп: КНДР не предлагала частичную отмену санкций на встрече в Ханое

Трамп: КНДР не предлагала частичную отмену санкций на встрече в Ханое

Заявление КНДР, что Пхеньян на саммите в Ханое предлагал лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал Вашингтон, не соответствует действительности, сказал американский лидер Дональд Трамп.

Свою позицию президент США выразил в субботу на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии.

При этом он отметил, что в Ханое состоялась «очень хорошая встреча».

«В итоге, когда я вернулся домой, они сделали заявление, что на самом деле готовы были к намного меньшему в отношении санкций, но на самой встрече все было не так», — подчеркнул Трамп.

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Автор: Мария Милкевич
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