Тимошенко пообещала вернуть украинцам вклады, сделанные в советское время

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время встречи с избирателями заявила, что полностью вернет вкладчикам Сбербанка СССР их сбережения, рассказали в субботу в пресс-службе партии.

Тимошенко подчеркнула, что в 2008 году, будучи премьером, уже начала этот процесс, но не все успели получить назад свои деньги, так как власти все свернули.

«Они не хотели, чтобы люди почувствовали, что в стране может быть справедливость», — цитирует Тимошенко партийная пресс-служба.

Политик заверила своих сторонников, что на посту президента она сможет беспрепятственно вернуть народы вклады, сделанные во времена СССР, причем проиндексированные.