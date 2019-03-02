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Бывший министр ДНР задержан в Ростове-на-Дону

Бывший министр ДНР задержан в Ростове-на-Дону

 Народная милиция ЛНР: ВСУ отправили на Донбасс комплексы радиоэлектронной борьбы

Народная милиция ЛНР: ВСУ отправили на Донбасс комплексы радиоэлектронной борьбы
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23:01   2 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Тимошенко пообещала вернуть украинцам вклады, сделанные в советское время

Тимошенко пообещала вернуть украинцам вклады, сделанные в советское время

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время встречи с избирателями заявила, что полностью вернет вкладчикам Сбербанка СССР их сбережения, рассказали в субботу в пресс-службе партии.

Тимошенко подчеркнула, что в 2008 году, будучи премьером, уже начала этот процесс, но не все успели получить назад свои деньги, так как власти все свернули.

«Они не хотели, чтобы люди почувствовали, что в стране может быть справедливость», — цитирует Тимошенко партийная пресс-служба.

Политик заверила своих сторонников, что на посту президента она сможет беспрепятственно вернуть народы вклады, сделанные во времена СССР, причем проиндексированные.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #выборы #тимошенко #вклады

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