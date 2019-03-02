Уильям Браудер обвинен в убийстве Александра Перепиличного

Основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого неоднократно заочно осуждали российские суды, Следственный комитет РФ обвинил в совершении убийства бизнесмена из России Александра Перепиличного. Об этом сам Браудер написал 2 марта в своем Twitter.

BREAKING: Russian State Investigative Committee formally accuses me of murdering Russian whistleblower Alexander Perepilichnyy in Surrey in 2012. Their accusation closely follows the announcement of an EU Magnitsky Act proposal late last yearhttps://t.co/u712n3dl5C — Bill Browder (@Billbrowder) March 2, 2019

«Следственный комитет России официально обвиняет меня в убийстве Александра Перепиличного в Суррее в 2012 году», — говорится в сообщении.