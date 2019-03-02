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22:17   2 Марта 2019
Россия

Уильям Браудер обвинен в убийстве Александра Перепиличного

Уильям Браудер обвинен в убийстве Александра Перепиличного

Основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого неоднократно заочно осуждали российские суды, Следственный комитет РФ обвинил в совершении убийства бизнесмена из России Александра Перепиличного. Об этом сам Браудер написал 2 марта в своем Twitter.

«Следственный комитет России официально обвиняет меня в убийстве Александра Перепиличного в Суррее в 2012 году», — говорится в сообщении. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #уильям браудер #убийство александра перепиличного

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