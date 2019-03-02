США не пропустили колонны с беженцами в район «Эт-Танф»

Американские военные не пропустили транспортные колонны в район «Эт-Танф» для вывоза беженцев из лагеря «Рукбан», рассказал на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он уточнил, что американцы дали отрицательный ответ на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения и размещения беженцев, включавшее просьбу пропустить транспортные колонны на территорию зоны «Эт-Танф».

По словам Соломатина, такая реакция поступила вопреки успешному завершению руководством страны всех необходимых приготовлений к вывозу беженцев из лагеря «Рукбан» в родные места.