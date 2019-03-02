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22:06   2 Марта 2019
Россия

Самолет из Москвы не смог прилететь в Петербург из-за снегопада

Самолет из Москвы не смог прилететь в Петербург из-за снегопада

Самолет авиакомпании Pegas Fly, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, не смог приземлиться в аэропорту Пулково в связи со снегопадом, и вернулся на столичный запасной аэродром. Известно, что решение не сажать лайнер в петербургском аэропорту принял экипаж судна. 

Пресс-служба также отметила, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме даже вопреки небольшому снегопаду в Петербурге. 

Также они добавили, что аэропорт просит сверять информацию о своем рейсе по онлайн-табло или уточнять их статус у авиакомпании.

С помощью снегоуборочной техники производится расчистка ВПП, маршрутов руления и мест для стоянок самолетов. 

Согласно информации, предоставленной на онлайн-табло Пулково, воздушное судно авиакомпании Pegas Fly должно было прилететь в Санкт-Петербург 19:45 по мск. Теперь его прилет ожидают в 22:00 по мск.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #рейс #общество #авиакомпания

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