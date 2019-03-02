Пассажирам «Аэрофлота» предложили есть еду руками

«Аэрофлот» начал проверку по факту предложения бортпроводницы есть йогурт руками из-за нехватки ложек. Если информация подтвердится, то ее уволят. Об этом стало известно 2 марта от пресс-службы компании.

Ранее сообщалось, что на рейсе «Аэрофлота» Екатеринбург - Москва пассажирам бортпроводники не выдали ложки для йогурта и предложили его есть руками.

В настоящий момент проводится расследование по факту случившегося. При подтверждении информации бортпроводника уволят.

В авиакомпании добавили, что питание на рейс предоставляло ООО «Кейтеринг «Кольцово». Выяснилось, что компания загрузила на борт упаковки с питанием без ложек. Ситуацию решили, раздавая приборы из бизнес-класса, однако ложек некоторым все же не досталось.