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21:48   2 Марта 2019
Россия

Пассажирам «Аэрофлота» предложили есть еду руками

Пассажирам «Аэрофлота» предложили есть еду руками

«Аэрофлот» начал проверку по факту предложения бортпроводницы есть йогурт руками из-за нехватки ложек. Если информация подтвердится, то ее уволят. Об этом стало известно 2 марта от пресс-службы компании.

Ранее сообщалось, что на рейсе «Аэрофлота» Екатеринбург - Москва пассажирам бортпроводники не выдали ложки для йогурта и предложили его есть руками. 

В настоящий момент проводится расследование по факту случившегося. При подтверждении информации бортпроводника уволят. 

В авиакомпании добавили, что питание на рейс предоставляло  ООО «Кейтеринг «Кольцово». Выяснилось, что компания загрузила на борт упаковки с питанием без ложек. Ситуацию решили, раздавая приборы из бизнес-класса, однако ложек некоторым все же не досталось. 

«Бортпроводники делали все возможное, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию», — прокомментировали в авиакомпании. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#аэрофлот #общество #авиакомпания

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