Украинский политолог: Власти намеренно подрывают предвыборную кампанию Бойко

Власти запретили показ предвыборного ролика кандидата в президенты, лидера «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко на Национальной общественной телерадиокомпании, чтобы снизить шансы попадания во второй тур выборов, считает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Об этом сообщает в субботу агентство «Украинские новости».

Напомним, президентские выборы на Украине намечены на 31 марта. Многие специалисты считают, что первым туром дело не ограничится, но пока никто не берется предположить, кто из кандидатов выйдет во второй тур, включая Петра Порошенко, и более того, кто победит.

Ранее Бойко обвинил телеканал «UA: Первый» в отказе транслировать его предвыборный ролик из-за фразы «президент разбогател в десятки раз, украинские пенсионеры обеднели в два раза».

Карасев заявил, что это проявление «общественно-политической цензуры» по инициативе либо властей, либо самого Общественного телевидения, на что они не имеют права.

Политолог уверен, что нынешнее руководство страны пытается компенсировать нехватку голосов за Порошенко, вызванную историей в западных областях Украины с отказом мэра Львова Андрея Садового от участия в выборах в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, а также громким коррупционным скандалом в оборонно-промышленном комплексе.