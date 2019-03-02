Лавров: Россия будет обсуждать Венесуэлу при строгом соблюдении Устава ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой Госдепартамента США Майком Помпео заявил, что Россия готова к консультациям по кризису в Венесуэле, но при условии неукоснительного соблюдения принципов Устава ООН, написано на сайте МИД РФ.

Политики провели разговор 2 марта, инициатором выступила американская сторона, от нее же поступило предложение о проведении двусторонних консультаций по теме Венесуэлы. Российское ведомство отметило, что только сам венесуэльский народ вправе определять свое будущее.

Лавров и Помпео также договорились во время диалога по другим международным проблемам продолжать экспертные контакты по Сирии, Афганистану и Северной Корее.